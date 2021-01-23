Москва, , 23:27 — REGNUM Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что действующий глава государства Владимир Зеленский должен «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 23 января в социальной сети Facebook.

«У себя на Родине навёл порядок? Нет? Вот и иди, куда подальше, в указанном направлении», — обращается Виктория Л.

Многие комментаторы указали на то, что Порошенко привёл собственную страну к удручающему состоянию. По их видению, данный политик не имеет никакого морального права, чтобы призывать оказывать давление на Россию.

«О, Порошенко навёл порядок в Украине, а теперь гражданам России советы раздаёт», — пишет Ольга О.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что Порошенко вновь стал пытаться попасть в большую политику и связали это с приходом к власти в США президента Джозефа Байдена.

«Пока Дональд Трамп был, он сидел тихо и не вякал, а при Байдене очки на будущие выборы стал зарабатывать за счёт своей русофобии. Каждый день будет исходить желчью!», — считает Лариса Л.

Нашлись и те, кто напомнил Зеленскому о том, что тот обещал провести расследование и посадить Порошенко за его незаконные действия на посту президента Украины. Они уверены, что теперь бывший глава государства пытается отвести от собственных преступлений внимание народа.

«Что, его ещё так и не посадили за беспримерное ограбление своего народа? Его дворцы и награбленное ещё так и не конфисковали? То-то он так надрывается, чтобы от себя отвести претензии собственного обездоленного народа», — поделилась мнением Наталья А.

Напомним, 23 января бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.