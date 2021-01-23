Минск, , 19:54 — REGNUM В разных районах столицы Белоруссии 23 января прошли локальные протестные выступления. Акции длились около получаса, массовых задержаний не наблюдалось.

О готовящихся протестных выступлениях минчане договорились через дворовые чаты в Telegram. Новый формат акций не предполагает таких активных действий, как блокировка дорог, сбор в центре, шествие колоннами и тому подобного.

Так, на участке улицы Притыцкого в 15.00 собралось около 30 человек двумя группами, которые дошли до перекрёстка с улицей Евфросинии Полоцкой и на обратном пути разошлись. У одной из групп был бело-красно-белый флаг, самодельные плакаты с надписями в поддержку политзаключённых и красная дымовая шашка.

Водители активно сигналили в поддержку группы манифестантов. Прохожие и жители окрестных домов выражали солидарность знаками и возгласами.

В итоге был задержан как минимум один человек спустя примерно 10 минут после того, как участники акции разошлись. Скорее всего, это был случайный прохожий: некие парни в штатском схватили его на остановке общественного транспорта у перекрёстка улиц Притыцкого и Бельского, насильно доставили в припаркованный напротив Мингорсуда микроавтобус с тонированными стёклами. Не исключено, что это было похищение человека представителями криминальных кругов.

Подобные акции прошли на других участках улицы Притыцкого и других улиц Фрунзенского района, а также в других районах Минска. Правозащитники сообщают о задержаниях в областных центрах.

Противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют освобождения политзаключённых, прекращения пыток и массовых репрессий, расследования преступлений чиновников и силовиков. Генпрокуратура отказывается привлекать к уголовной ответственности должностных лиц, ответственных за такие преступления — даже соучастников убийств оппозиционеров.

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