Москва, , 18:22 — REGNUM Вопреки различным заявлениям об отсутствии призывов к школьникам выйти на незаконные акции в Москве они на самом деле были, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора.

«Было достаточно большое количество призывов к участию в акции 23 января именно среди несовершеннолетних. Я видела это по детям многих моих знакомых. Призывы шли через TikTok», — заявила она «Известиям».

Она также добавила, что звучали и призывы к родителям детей не пускать их на протестные акции одних и присоединиться к ним.

«Это понятная технология. Апеллировали к молодежи как к более подверженной к манипуляциям части общества. Я осуждаю попытки взрослых людей спрятаться за спинами несовершеннолетних», — резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре Российской Федерации предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.

Ранее стало известно, что в Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Навального, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.

Читайте также: Сторонники Навального на Пушкинской площади в Москве атаковали полицию