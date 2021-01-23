Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Участники акции протеста в Екатеринбурге провоцировали сотрудников полиции. Об этом заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Полицию тоже провоцировала та сторона, и шашки были сброшены в стороны полицейских. Это плохо, понимаете?» — отметила региональный уполномоченный по правам человека. Она добавила, что если уж проводить такие акции, то их организаторам нужно брать на себя ответственность. А сотрудникам полиции она рекомендует объяснять гражданам, что происходит, и пояснять, почему они должны покинуть конкретную территорию.

Протестная акция прошла 23 января. Её участники прошли по центру города в сквер у Театра драмы. Затем основная часть разошлась, но в сквере начались провокации против силовиков.