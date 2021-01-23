Душанбе, , 15:58 — REGNUM Мотострелковые подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане провели антитеррористические военные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В маневрах приняли участие около 600 военнослужащих и более 20 единиц боевой техники. По легенде учений, боевики попытались проникнуть не территорию воинской части и парка боевых машин.

Российские военнослужащие блокировали и уничтожили условных боевиков. Кроме того, подразделения отработали навыки восстановления связи с вышестоящим штабом.

Отмечается, что учения позволили проверить силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировку бойцов, их умение владеть средствами разминирования, разведки, связи и наблюдения.