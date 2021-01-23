Киев, 23 января 2021, 16:07 — REGNUM Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Херсонской области, которого обвинили в том, что он якобы является агентом ФСБ РФ, а также — МГБ ЛНР и якобы получил от «своих кураторов» задачу спровоцировать так называемый «тарифный майдан». Об этом 23 января говорится в заявлении пресс-службы СБУ.
Задержанный, который возглавлял одну из «пророссийских партий», якобы по указанию Федеральной службы безопасности России собирал «тенденциозную информацию о кризисных явлений в социально-экономической сфере» Украины.
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В СБУ также утверждают, что обвиняемый в феврале 2020 года был в Симферополе, где якобы по заданию «кураторов» встретился с самим главой Крыма Сергеем Аксеновым. Также задержанному было поручено собрать подписи среди населения Херсонской области за восстановление водоснабжения Крыма. Мужчине также инкриминируют популяризацию сепаратистских настроений в Херсонской области, а также — идеи автономизации отдельных украинских областей.
Агентом МГБ ЛНР задержанный якобы стал в мае 2020 года, где ему был присвоен псевдоним «Джигурда». Следствие в отношении подозреваемого продолжается, уточнили в пресс-службе СБУ.
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Напомним, 13 января 2021 года на волне акций протестов граждан Украины, которым трудно оплачивать дорогостоящие коммунальные услуги, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил СБУ и Антимонопольному комитету Украины разобраться с «реальными причинами» протестов в стране. По словам главы украинского правительства, протесты в стране обусловлены не только повышением цен на газоснабжение, а и с целью «политических манипуляций».