Киев, , 16:07 — REGNUM Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Херсонской области, которого обвинили в том, что он якобы является агентом ФСБ РФ, а также — МГБ ЛНР и якобы получил от «своих кураторов» задачу спровоцировать так называемый «тарифный майдан». Об этом 23 января говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

«В январе 2021 через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задачу способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного майдана». Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий», — говорится в сообщении.

Задержанный, который возглавлял одну из «пророссийских партий», якобы по указанию Федеральной службы безопасности России собирал «тенденциозную информацию о кризисных явлений в социально-экономической сфере» Украины.

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«По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране», — заявили в украинской спецслужбе.

В СБУ также утверждают, что обвиняемый в феврале 2020 года был в Симферополе, где якобы по заданию «кураторов» встретился с самим главой Крыма Сергеем Аксеновым. Также задержанному было поручено собрать подписи среди населения Херсонской области за восстановление водоснабжения Крыма. Мужчине также инкриминируют популяризацию сепаратистских настроений в Херсонской области, а также — идеи автономизации отдельных украинских областей.

Агентом МГБ ЛНР задержанный якобы стал в мае 2020 года, где ему был присвоен псевдоним «Джигурда». Следствие в отношении подозреваемого продолжается, уточнили в пресс-службе СБУ.

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Напомним, 13 января 2021 года на волне акций протестов граждан Украины, которым трудно оплачивать дорогостоящие коммунальные услуги, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил СБУ и Антимонопольному комитету Украины разобраться с «реальными причинами» протестов в стране. По словам главы украинского правительства, протесты в стране обусловлены не только повышением цен на газоснабжение, а и с целью «политических манипуляций».