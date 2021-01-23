Берлин, , 15:55 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может вести работы по достройке газопровода «Северный поток — 2», прибыло в немецкий порт Висмар. Это 23 января следует из данных ресурса по отслеживанию движения судов Marine Traffic.

При этом ранее «Академик Черский» около недели пребывал возле Калининграда, а 21 января вышел в направлении Висмара.

В то же время, еще одно российской судно «Фортуна», которое 22 января прибыло югу от датского острова Борнхольм, продолжает находиться в районе недостроенного участка газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что Суда-трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» в районе достройки «Северного потока — 2» проследовали мимо друг друга.

Напомним, завершающая стадия достройки трубопровода «Северный поток — 2» осложняется давлением США на европейских участников проекта. За декабрь минувшего года «Фортуна» проложила 2,6 километра труб в водах Германии.