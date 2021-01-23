Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Незадолго до своей отставки исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер назвал американский истребитель пятого поколения F-35 «куском ***». Стенограмма его выступления на пресс-конференции 22 января приводится на сайте министерства обороны США.

Уточняется, что в ходе мероприятия бывший и. о. главы Пентагона говорил о своем разговоре с один из американских летчиков и спросил последнего, на каком самолете он летает. Военный ответил, что он пилотирует истребитель F-35.

«Я такой: «Это кусок ***». А он <…> засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», — сказал Миллер.

Также он добавил, что американский лётчик назвал истребитель F-35 «невероятным самолетом».

«Думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», — добавил и. о. министра обороны США.

Отметим, Кристофер Миллер был назначен на пост и. о. главы Пентагона 9 ноября минувшего года и покинул этот пост после того, как пришла новая администрация США.