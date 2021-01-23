Москва, , 13:14 — REGNUM Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России, который находился на этом посту в период с 1992 по 1997 год, адмирал Феликс Громов ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом 23 января сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«К большому сожалению, Феликс Громов скончался вчера. Это произошло у него на даче», — приводит его слова РИА Новости.

Также Дерябин уточнил, что дата и место похорон бывшего главкома российского ВМФ ещё не определено.

«Заседает комиссия, которая определит дату и место (похорон)», — добавил он.

Напомним, адмирал Феликс Громов родился в 1937 году, проходил службу в ВМФ СССР с 1955 года и начинал с Тихоокеанского флота. Также некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения и затем возвратился во флот. Звание адмирала получил в 1996 году.