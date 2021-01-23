Будапешт, , 13:11 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал лицемерием критику евробюрократов в адрес России в связи с арестом оппозиционного блогера Алексея Навального.

Напомним, что в Евросоюзе ряде политиков призывают отказаться от любых проектов с Российской Федерацией после того, как был в очередной раз арестован оппозиционный блогер Алексей Навальный.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто призывы в Евросоюзе отказаться от проектов в России из-за задержания Гавального и других факторов внутренней политики — это большинстве случаев откровенное лицемерие.

Также Сийярто уверен, что, несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут сворачивать взаимовыгодное сотрудничество с Россией из-за какого-то Навального.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — подчеркнул Сийярто.

Он предложил присмотреться повнимательнее к ситуации: те страны, которые громче всего критикуют Россию за ее внутриполитические дела, имеют с Россией и наиболее прибыльный бизнес.

Напомним, что Сийярто приезжал в Москву, чтобы договориться о закупке российской вакцины «Спутник V» от коронавируса для Венгрии, специально тему Навального он не обсуждал с российским руководством.