Киев, , 12:54 — REGNUM За последнюю неделю к уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Креминю поступило 195 жалоб и обращений граждан из-за того, что их не обслуживали на украинском языке.

Об этом сегодня, 23 января, сообщила пресс-служба уполномоченного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что ровно неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся без исключений сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Отмечается, что наибольшее количество которых из Киева и Киевской области — 74, Из Львовской области — 17, наименьшее — с юга и востока Украины, в частности, из Одесской и Харьковской областей — по 12.

Согласно источнику, большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов — 117 жалоб. Кроме того, о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, по размещению наружной рекламы на негосударственном языке — 25, нарушение языкового законодательства в области образования — 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка — 3.

ИА REGNUM напоминает, что в перспективе украинскому бизнесу грозят серьезные штрафы за нарушение языкового законодательства.