Красноярск, , 19:38 — REGNUM В Красноярске на несанкционированном митинге заметили бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией на акциях протеста против избрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Об этом 23 января сообщает РИА Новости.

В флаг белорусских националистов был завернут один из молодых людей, пришедших на акцию протеста.

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Напомним сегодня, 23 января, сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального вышли на несанкционированные акции протеста в ряде российских городов.

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Отметим, 1 января протестующих с бело-красно-белыми флагами видели в Киеве на шествии в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Ранее на одной из акций против Александра Лукашенко в Минске заметили женщину в украинской национальной одежде и с флагом Украины в руке.

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