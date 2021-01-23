Киев, , 12:46 — REGNUM Буквально за один год люди, возглавляющие Службу безопасности Украины, превратили некогда славное ведомство в «убогое посмешище», заявил 23 января мэр Днепропетровска Борис Филатов, комментируя информацию о разборках в спецслужбе.

Филатов отметил, что весь 2020 год он из «каждого утюга» вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и «крышу» для теневого бизнеса.

«В стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск… Наконец, как последние урки, они ещё и стали «заказывать» друг друга. Весьма прогнозируемый конец», — отмечает мэр.

Городской глава отмечает, что теперь высоким чинам СБУ только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ сообщили, что 22 января полковник спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа»Андрей Расюкбыл задержан 22 января по подозрению в подготовке убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова — по заказу бывшего замглавы СБУДмитрия Нескоромного. Официальных комментариев от спецслужбы по этому поводу пока что нет.