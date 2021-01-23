Киев, , 12:31 — REGNUM Украина пригласила Канаду присоединиться к работе проекта «Крымская платформа».

Соответствующая тема поднималась в ходе телефонного разговора премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-премьер-министром, министром финансов Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Премьер-министр Украины рассказал вице-премьер-министру Канады о «Крымской платформе» и пригласил Канаду присоединиться к ее работе. Кроме того, Денис Шмыгаль также пригласил Христю Фриланд в Киев на празднование 30-й годовщины независимости.

Напомним, что учредительный саммит «Крымской платформы», в котором, согласно заявлениям официального Киева, запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года, а празднование 30-летия независимости — 24 августа.

ИА REGNUM отмечает, что в конце прошлого года Киев объявил о прорыве в отношениях с Канадой, после того, как стороны подписали соглашения о совместном аудиовизуальном производстве.

«Спасибо Канаде и лично премьер-министру господину Трюдо… за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения. верен, это сделает наше двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными», — отметил тогда украинский президент Зеленский.