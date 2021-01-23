Москва, , 12:20 — REGNUM Немногочисленные сторонники блогера Алексея Навального 23 января вышли на несанкционированные акции протестов в ряде городов России. При этом организаторы акций, которые обычно входят в т.н. штабы Навального в регионах, активно вовлекают в протест несовершеннолетних.

Всемирно-исторический бунт, затеянный хозяевами Навального, провалился, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«Очевидно, что всемирно-исторический бунт, затеянный хозяевами Навального, провалился. Этому не помогло даже преступное использование несовершеннолетних.

Теперь перед хозяевами Навального стоит задача играть на повышение. Теперь хозяевам Навального нужен труп.

«Отравление» трупом не закончилось, поэтому — либо «отравление» будет повторено, либо — по законам жанра — труп будет найден среди ближайших сторонников, либо, что еще более преступно — среди его малолетней клоаки», — отметил Модест Колеров.