Бишкек, , 12:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек пояснила использование во время инаугурации президента республики артиллерийской военной техники, сообщает 23 января АКИpress.

По словам представителя пресс-службы президента Киргизии, использование в церемонии вступления в должность главы республики артиллерии является общепринятой практикой.

«Как вам известно, церемония инаугурации является мероприятием государственного уровня. Вступая в должность президента, он становится и Главнокомандующим Вооруженными силами страны. Поэтому использование артиллерийской военной техники — это один из атрибутов данного мероприятия и общепринятая практика», — пояснила Байтерек .

В пресс-службе президента Киргизии также добавили, что использование артиллерии не требует излишних затрат, так, как артиллерийские расчеты «занимаются поддержанием уровня боевой подготовки в повседневном режиме».

«Согласно плану подготовки войск, военные артиллеристы проводят плановые занятия по боевой подготовке. Соответственно никаких дополнительных затрат в данном случае не будет», — уточнила она.

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Напомним, инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова состоится 28 января. По предварительной информации на церемонию вступления в должность нового главы государства планируют потратить 13 млн рублей. Также стало известно, что Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета на своей инаугурации.

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