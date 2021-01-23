Бишкек, 23 января 2021, 12:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек пояснила использование во время инаугурации президента республики артиллерийской военной техники, сообщает 23 января АКИpress.
По словам представителя пресс-службы президента Киргизии, использование в церемонии вступления в должность главы республики артиллерии является общепринятой практикой.
В пресс-службе президента Киргизии также добавили, что использование артиллерии не требует излишних затрат, так, как артиллерийские расчеты «занимаются поддержанием уровня боевой подготовки в повседневном режиме».
Читайте также: В Киргизии названа дата инаугурации Садыра Жапарова
Напомним, инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова состоится 28 января. По предварительной информации на церемонию вступления в должность нового главы государства планируют потратить 13 млн рублей. Также стало известно, что Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета на своей инаугурации.
Читайте также: Жапаров отказался от банкета на своей инаугурации