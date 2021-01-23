Киев, , 12:08 — REGNUM Официальная власть Украины во главе с президентом Зеленским осознает, что из-за отсутствия результатов в деле мирного урегулирования в Донбассе они проигрышно выглядят на фоне оппозиционного политика Виктора Медведчука. Именно поэтому власть дала команду запретить полеты самолета оппозиционного политика, чего не было даже при Порошенко.

Об этом в своей колонке для издания «Капитал» — официального партнера The Financial Times — политический эксперт Семен Правденко, комментируя ситуацию с неудавшимся пока односторонним освобождением ряда граждан Украины республиками Донбасса.

«Место сидения определяет точку зрения…» Люблю эту фразу Леонида Кучмы, потому что она многое объясняет в поведении наших политиков. И «сбитых летчиков» от политики вроде преемника Кучмы на посту руководителя украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука», — отмечает эксперт.

Он напоминает, что Донецк и Луганск готовы передать Украине четырех женщин из числа удерживаемых лиц, а власти Украины «строят препоны возвращению граждан домой».

Правденко обвиняет Кравчука и других представителей Киева в двойных стандартах.

«Напомню просто, что полтора года назад, когда республики Донбасса точно так же при посредничестве Медведчука освободили и передали Украине четырех человек (из них трех военнослужащих), Кравчук и компания вели себя совсем по-другому. Потому что «место сидения определяет точку зрения». Кравчук с Арестовичем (спикер украинской делегации в контактной группе) молчали «в тряпочку», а обмудсмен Денисова на радостях разразилась обещаниями освободить еще группу удерживаемых лиц», — напоминает политолог.

По мнению Правденко, в страхе перед Медведчуком нынешняя власть во главе с Зеленским построила «новый железный занавес в худших традициях СССР».

«В 2019 году республики Донбасса передали Виктору Медведчуку четырех удерживаемых лиц, после чего они на его самолете вылетели из Донецка в Ростов-на-Дону, оттуда в Минск, а из Минска — в Киев. Поэтому теперь власть во главе с Зеленским… запретила полеты самолетов между Украиной и Белоруссией. Т. е. не придумали ничего лучше, как в худших традициях «совка» построить новый «железный занавес», — пришел к выводу комментатор.

По словам Правденко, власть во главе с Зеленским ведет себя в стиле «А Шапокляк против!», потому что у офиса президента просто нет достижений в деле мирного урегулирования в Донбассе.

«Зачем «зеленские» ведут себя в стиле «А Шапокляк против? А потому что миллионы простых украинцев смотрят телевизор, видят, что людей удалось освободить благодаря Медведчуку и задумывается — «а чем же у нас занимается президент, обещавший мир в Донбассе во время выборов? Где результаты?» А затем видит по телевизору сюжеты о том, что в Донбассе продолжается война и понимает, что все осталось точно так же, как и при Порошенко. Не говоря уже о том, что минские соглашения не выполняются — точно так же, как и при Порошенко», — констатировал эксперт.

В завершение он саркастически отметил, что при президенте Порошенко власть Украины не позорилась так как сейчас и «не запрещала полеты самолета, который должен вернуть домой людей».

ИА REGNUM напоминает, что в МИД России назвали «по меньшей мере странной» злобную реакцию МИД Украины на предложение ДНР и ЛНР передать удерживаемых лиц Киеву.

«Непонятно, почему этот жест доброй воли Донбасса вызвал такое раздражение украинской дипломатии», — заявила вечером 22 января представитель МИД Мария Захарова.