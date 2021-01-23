Волгоград, 23 января 2021, 12:42 — REGNUM Руководители четырёх структурных подразделений администрации Волгоградской области утверждены в своих должностях. Они прошли необходимые согласования, сообщает пресс-служба администрации региона.
Кандидатуры ранее назначенных врио были одобрены президиумом политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» и профильными комитетами Волгоградской областной думы. Председателем комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса стала Наталья Стрельцова, председателем регионального комитета сельского хозяйства назначена Марина Морозова. Комитет по развитию туризма возглавил Владимир Попков. На должность руководителя инспекции государственного строительного надзора утверждён Евгений Панкин.
Открытая система отбора кадров в Волгоградской области используется по инициативе губернатора Андрея Бочарова.
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