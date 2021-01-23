Бишкек, , 11:31 — REGNUM Бывший руководитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиль Сегизбаев назвал политическим уголовное дело о коррупции, возбужденное в отношении него генпрокуратурой. С этим заявлением он выступил на пресс-конференции в Бишкеке.

Сегизбаев прокомментировал обвинение в незаконном переоформлении земли в селе Кой-Таше в Аламудунском районе Чуйской области Киргизии. Бывший руководитель киргизских спецслужб отметил, что взял земельные участки в аренду в 2008—2009 годах.

«Когда я стал главой ГКНБ, оформил все на сестру, чтобы не говорили, что у меня есть какой-либо бизнес», — сказал Сегизбаев. По его словам, на этих землях растет яблоневый сад.

Напомним, 22 января в генеральной прокуратуре Киргизии сообщили, что против Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса республики «Коррупция».

По версии надзорного органа, бывший глава ГКНБ незаконно переоформил пастбища под застройку. В прокуратуре считают, что Сегизбаева незаконно получил в пользование 2,2 Га сельскохозяйственных земель в селе Кой-Таше.