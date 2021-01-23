Москва, , 10:50 — REGNUM Подробная информация о несанкционированных протестах в городах России, которая размещена на сайте посольства США, будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом 23 января сообщает пресс-служба МИД РФ

«Посольство США вновь подробно «информирует» на своём сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале российского МИД.

Также подчёркивается, что такие действия совпадают с провокационными установками доктрин американских властей по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генеральной прокуратуре России предупредили, что полиция будет пресекать попытки провести незаконные акции протеста, а призывы к ним в интернете будут блокироваться путём ограничения доступа к сайтам.