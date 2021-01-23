Бухара, Узбекистан, , 10:33 — REGNUM Территорию узбекистанского города Бухары планируется расширить за счет Каганского и Бухарского районов. Об этом заявил хоким (глава) города Уткир Джумаев, передает телеканал «Узбекистан 24».

По его словам, численность населения Бухаре составляет 280 тыс. человек. Планируется, что к 2025 году его численность увеличится до 310 тыс. Джумаев сказал, что площадь будет увеличена в полтора раза, до 10 216 га.

Градоначальник добавил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил продление второго этапа реновации жилья. С 2018 года вместо старых двухэтажных домов в городе построено 61 пяти и семиэтажное здание.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане назначили главу Бухарской области