23 января 2021 | Время чтения 4 мин

Кто поможет полякам в случае, если им придется противостоять глобалистам из ЕС и США? Пожалуй, только Россия. Для нас тоже критически важен вопрос укрепления собственной государственности и суверенитета. Ценности российского общества схожи с ценностями польского. Москва не заинтересована в поглощении Польши глобалистским сообществом, а потому способна стать гарантом ее независимости как государства и суверенитета.

Станислав Стремидловский, , 11:10 — REGNUM



Польша и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мало какая страна в мире так переживала и переживает крах президента США Дональда Трампа, как Польша. Одни поляки огорчены, другие радуются. И дело не только в давнем интересе польского народа к тому — а что там у американцев. Посткоммунистическая Польша сделала ставку на Вашингтон как гаранта собственной безопасности и выживаемости. А сейчас Соединенные Штаты, по мнению ряда польских политиков и интеллектуалов, серьезно «болеют», что особенно опасно на фоне тревожных тенденций в Европейском союзе.

После распада советского блока Варшава решила вместо выстраивания двусторонних отношений вступить в многосторонние коалиции, отдавая себе отчет в том, что за это придется заплатить частью суверенитета и ограничить свою маневренность во внешней политике. Польша настойчиво просилась в НАТО и Европейский союз, куда ее приняли. Проблемы начались тогда, когда стали меняться сами ЕС и США, как ведущая страна Североатлантического альянса. В 2015 году к власти в Польше пришла партия «Право и Справедливость» (PiS), а уже в первой половине 2016 года ее председатель Ярослав Качиньский выступил с речью, в которой назвал восстановление национального суверенитета ключевой задачей. Для PiS и союзников оказалось неприемлемым то, что в Евросоюзе, во-первых, откровенно начала доминировать Германия, во-вторых, брюссельская бюрократия всё чаще и чаще покушалась на полномочия, которые Лиссабонским договором оставлялись уделом государств — членов ЕС. Было еще терпимым, когда в Европейском союзе присутствовала Великобритания, уравновешивающая Берлин и немецко-французский тандем. Но после объявления о Brexit ситуация начала меняться в угрожающую, по мнению «Права и Справедливости», сторону.

Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий Pis.org.pl

Если посмотреть, что сегодня пишут издания, ориентирующиеся на PiS, о европейских делах, то может сложиться впечатление, что Польша ведет войну с Брюсселем и Берлином. А если послушать, что говорят депутаты и чиновники партии «Солидарная Польша», которая входит в правящий лагерь, то можно укрепиться во мнении, что выход страны из Евросоюза не за горами. Многих поляков не устраивает тенденция на федерализацию ЕС, превращение его в своего рода Соединенные Штаты Европы, которое способно обернуться трансформацией альянса суверенных стран в централизованное государство, где голос Варшавы слышан не будет. Это беспокоит политиков и интеллектуалов, связанных с PiS. Правда, они пока надеются на то, что смогут дать бой этим настроениям на внутренних площадках Европейского союза, не выходя из него. Однако под конец прошлого года и в начале нынешнего стали проявлять себя лидеры общественного мнения, связанные с правой средой, но не поддерживающие слепо правящую партию, которые предложили серьезно обсудить тему Polexit.

Помимо того, Брюссель навязывает Польше идеологию, которая покушается на польскую католическую душу. Это было неприятно, но не так опасно, пока в США правил Трамп, чьи взгляды и действия, прежде всего против Германии, «Право и Справедливость» воспринимала как поддержку своего курса. Невыносимой стала ситуация после победы на президентских выборах Джо Байдена, в честности которых вслух сомневаются некоторые правые польские политики (например, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ныне депутат Европарламента). Потому что если новая американская администрация начнет экспорт своих «ценностей» в Польшу, то справиться с двойным давлением Вашингтона и Брюсселя правящий лагерь не сможет. Тем более что вдохновленной поражением Трампа польской оппозиции сейчас советуют начать поиски «польского Байдена». Для PiS это означает высокую вероятность срабатывания сценария, когда она не просто потеряет большинство в Сейме на очередных или досрочных выборах, но попадет под «запрет на профессию», столкнется с валом уголовных дел против ее руководства, будет окончательно уничтожена. И тогда можно будет забыть о суверенитете, его просто сдадут в утиль, поскольку союзу американских олигархов и чиновников Демократической партии национальные государства не нужны.

Джо Байден Gage Skidmore

Что такое для Польши, главной травмой которой являются утраты независимости и неоднократные разделы, пояснять, наверное, не надо. Но кто поможет полякам в случае, если им придется противостоять глобалистам из ЕС и США? Пожалуй, только Россия. Для нас тоже критически важен вопрос укрепления собственной государственности и суверенитета. Ценности российского общества схожи с ценностями польского. Москва ориентируется на двухсторонние договоренности, потому что они базируются на национальных интересах, а не «революционной идеологии». Россия не заинтересована в поглощении Польши глобалистским сообществом, а потому способна стать гарантом ее независимости как государства и суверенитета. Конечно, эта идея для политиков правящей партии в Польше сейчас пока еще невыносима. Но наступают такие времена, когда придется отказаться от сантиментов и задуматься о банальном выживании.