Москва, , 09:24 — REGNUM Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что она лично готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, если у того хватит политического мужества приехать на российский полуостров. Об этом Поклонская заявила в интервью РИА Новости.

Напомним, что бывший президент Украины до сих пор является официальным представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кравчук в интервью украинским СМИ заявил, что хотел бы посетить Крым, однако отметил, что он не думает, что поездка «принесет ему большое удовлетворение». Кроме того, Кравчук считает, что российская сторона не оценит позитивно такую поездку.

Позднее Кравчук решил уточнить свои слова, так как посчитал, что был не правильно понят. Он пояснил, что просто хотел бы своими глазами увидеть, как изменился Крым с 2014-го года, что там произошло нового, но сейчас он не станет этого делать, так как это вызовет «кривотолки и разговоры».

Депутат Поклонская заявила, что если Кравчук все же наберется политического мужества и отправиться в Крым, то она готова сопровождать его.

«Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы. Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним», — сказала Поклонская.

Политик отметила, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший Северо-Крымский канал, в котором нет пресной воды из-за того, что пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники перекрыли эту важную для полуострова водную артерию.

Также Поклонская готова организовать встречу Кравчука с крымчанами в любом месте, где ему захочется. Кроме того, бывшему президенту Украины показали бы школы, где обучение проходит, в том числе, на украинском и крымско-татарском языках, чего не было в украинский период.