Мехико, , 09:24 — REGNUM Во время первого телефонного разговора президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его коллеги из США Джозефа Байдена стороны обсудили вопросы миграции и борьбу с пандемией. Об этом 22 января сообщил мексиканский лидер на своей странице в соцсети Twitter.

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По словам Обрадора, главы двух государств поговорили «дружески и уважительно».

«Обсуждаем вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством для развития и благополучия. Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций», — написал на своей странице мексиканский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что развитие сотрудничества США и Мексики обсудили в ходе телефонного разговора американский и мексиканский президенты Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор.