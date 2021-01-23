Москва, , 09:01 — REGNUM Следственный комитет России и Верховный суд Российской Федерации поддержали законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Предполагается, что за это преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

С инициативной принятия такого законопроекта выступил депутат Государственной думы Евгений Марченко («Единая Россия»). Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних граждан к организации массовых беспорядков. Наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

В Следственном комитете заявили, что ведомство концептуально поддерживает этот законопроект. Вовлечение несовершеннолетних в незаконную протестную деятельность является общественной опасностью, которой надо противодействовать.

В Верховном суде также поддержали законопроект в целом, сделав замечания юридико-технического характера.

Депутат Марченко рассказал, что законопроект уже рассматривается правительством России.

Стоит отметить, что в России наказание за несанкционированные митинги было существенно ужесточено как для участников, так и для организаторов — вплоть до уголовной ответственности, повышены требования к проведению массовых акций. Вместе с тем в странах Запада за участие и организацию несанкционированных митингов предусмотрена более жесткая ответственность. К примеру, во Франции за это грозит до пяти лет тюрьмы и €75 тыс. штрафа; в Великобритании — до 10 лет тюрьмы, в Германии — до шести лет тюрьмы. В США сотрудники полиции просто расстреливают тех, кто оказывает им сопротивление при задержании на несанкционированных акциях.

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