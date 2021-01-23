Москва, , 08:50 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несакционированные акции и митинги разработал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко.

Парламентарий предлагает отказаться от административной ответственности за это деяние и установить уголовную ответственность с санкциями, предусматривающими до пяти лет лишения свободы, сообщают РИА Новости.

Одновременно предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

Следственный комитет России и Верховный суд РФ поддержали инициативу, правительство РФ пока отзыв не подготовило.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оперативно изучит материалы о возможной причастности зарубежных сил к распространению в ряде социальных сетей призывов к участию в несанкционированных акциях в ближайшие выходные. Предполагается, что по итогам будут приняты поправки в законодательство.