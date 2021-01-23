Москва, , 08:42 — REGNUM Представитель американского аэрокосмического агентства NASA, который должен был возглавить офис в России, не получил дипломатическую визу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, отказ в визе стал ответным шагом на невыдачу российским дипломатам виз в США. Имя сотрудника NASA, который должен был возглавить представительство в России, не называется.

Отмечается, что ранее с такой же проблемой столкнулась действующая руководитель представительства NASA в России Триша Мак, которая в течение полутора лет руководила представительством удалённо из США.

Также отказ в визе может быть связан с планируемым сокращением представительства NASA в России. Ожидается, что сокращение коснётся центрального офиса NASA в Москве, а также офисов агентства в Звёздном городке и при Институте медико-биологических проблем РАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в посольстве РФ в США заявили, что правительство Соединённых Штатов стало инициатором «визовой войны».

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