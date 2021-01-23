Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Процесс импичмента в отношении бывшего президента США Дональда Трампа будет начат в Сенате американского Конгресса после 8 февраля. Об этом 23 января сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в ходе заседания верхней палаты.

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — сказал он.

Также Шумер указал, что у обеих сторон, и обвинения, и защиты, за две недели будет возможность подготовиться к данному процессу и составить свои заявления для этой процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее развитие сотрудничества США и Мексики обсудили в ходе телефонного разговора американский и мексиканский президенты Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор.