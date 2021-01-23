Киев, 23 января 2021, 08:41 — REGNUM О необходимости непрерывной «осады Кремля» посредством санкционного давления заявил 22 января бывший президент Украины, а ныне — депутат Верховной рады и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Соответствующее заявление Порошенко было опубликовано на украинском «5 канале» по случаю Дня соборности, который на официальном уровне отмечается в стране 22 января.
По мнению Порошенко, действующей украинской власти также нужно возобновить усилия по принятию «дорожной карты» Минских соглашений, которая должна предусматривать «четкую последовательность» — сначала «достижение безопасности», а затем — «политические вопросы».
Предшественник Владимира Зеленского также считает, что нужно обеспечить более активное участие США в переговорном процессе по Донбассу, а также — по Крыму
Напоследок Порошенко напомнил действующей власти о неких «красных линиях», которые пересекать не стоит. Он назвал два таких вопроса — выборы на территориях ДНР и ЛНР и вопрос закупки газа у Газпрома.
Напомним, в марте 2014 года Крым по результатам проведенного на полуострове референдума воссоединился с Российской Федерацией. Перед этим в конце февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Легитимность новой украинской власти отказались признавать не только в Крыму, но и в Донбассе, где были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, против которых Киев ведет гражданскую войну по сей день. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крыма и считает полуостров своей территорией, которая якобы временно оккупирована.