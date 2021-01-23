Дамаск, , 08:13 — REGNUM Сирия 22 января направила в Совет Безопасности (СБ) ООН заявление, с призывом осудить ракетные удары ВВС Израиля по окрестностям города Хама, в результате которых погибла семья из четырёх человек. Об этом сообщает агентство SANA.

«Сирия обладает законным правом на защиту своего суверенитета и мирного населения от израильских нападений», — говорится в документе МИД Сирии. По данным Дамаска, ВВС Израиля в 2020 году совершали ракетные атаки на Сирию более 50 раз .

«Эти преступные действия, от которых пострадало мирное население, представляют собой грубое нарушение международной законности и прав человека», — подчёркивается в заявлении.

Напомним, 22 января средства ПВО Сирии отражали ракетную атаку израильских ВВС по объектам в провинции Хама. Самолёты действовали из воздушного пространства Ливана. В результате этой атаки, по данным правительства Сирии, погибла семья из четырёх человек. Ещё четыре человека, среди которых двое детей и пожилая женщина, получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздушной атаки Израиля по району сирийского города Хама погибла семья из четырёх человек.

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