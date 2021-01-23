Берлин, , 07:53 — REGNUM Масштабы поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» в ЕС по итогам 2020 года составили рекордные 59,2 млрд куб. м, 22 января сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream.

В 2019 году этот показатель составил 58,5 млрд куб. м., что на 1,2% меньше, чем в 2020 году. Всего с 2011 года по декабрь прошлого года по газопроводу было поставлено около 382 млрд куб. м голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») пообещал, что этот газопровод Nord Stream 2 будет достроен вне зависимости от действий Вашингтона.

30 декабря постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что «Северный поток — 2» будет завершен до конца, несмотря на санкции США.

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