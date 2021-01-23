Киев, 23 января 2021, 08:02 — REGNUM Украине срочно необходимо отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией. Об этом 22 января заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», видео которого была опубликована на канале «Shuster online» в видеохостинге YouTube.
Витренко рассказал, что до его прихода на должность директора компании НАК «Нафтогаз Украина «критически» зависела от российского газа.
По мнению исполняющего обязанности министра энергетики, Украине срочно необходимо отсоединяться от энергетической системы Белоруссии и Российской Федерации, что по словам Витренко, будет одной из главных его задач.
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Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что ситуация, при которой большая часть населения страны получают субсидии на оплату услуг ЖКХ является ненормальной, а сами субсидии «бьют по достоинству» граждан государства.
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