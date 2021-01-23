Киев, , 07:20 — REGNUM Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут состояться уже в 2021 году, и это подтверждают некоторые депутаты партии «Слуга народа», заявил блогер Анатолий Шарий в эфире телеканала «Наш».

"Депутаты из правящей партии однозначно говорят о досрочных парламентских выборах. Говорят, как о свершившемся факте, как о том, что уже решено, — заявил он. — Парламентские выборы скорее всего будут, и я рассчитываю, что они будут к концу этого года».

Шарий предположил, что инициатором решения о проведении досрочных выборов выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, но затруднился сказать, для чего было принято решение.

Ранее о вероятном проведении на Украине выборов сообщал украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, некоторые политики уже начали готовиться и к президентской кампании.

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