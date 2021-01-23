Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший выбрал мессенджер Telegram, поскольку эта платформа в отличие от традиционных соцсетей не мешает заявлениям представителей консервативной части общества в США. Видеозапись об этом он разместил в своем Telegram-канале.

Трамп-младший также отметил, что он не выступает за травлю оппонентов и считает, что необходимо соревнование мнений, которое можно достичь используя Telegram.

«Я не нуждаюсь в платформе, где у меня будет преимущество. Мне не нужен огороженный мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие представления соревнуются друг с другом. Полагаю, что такое место теперь у нас есть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Дональд Трамп заявил, что в США происходит беспрецедентная атака на свободу слова из-за блокировок доступа граждан к информационным ресурсам.

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