Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо состоится в феврале 2021 года, сообщили в пресс-службе офиса канадского лидера.

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Договорённость о встрече была достигнута в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран.

«Они обсудили сотрудничество в области вакцин и признали, что усилия двух стран укрепляются существующими обменами медицинским персоналом и критически важными медикаментами», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телефонный звонок Трюдо стал первым зарубежным контактом Джо Байдена после инаугурации.

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