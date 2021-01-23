Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Новый род занятий решил выбрать бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 21 января в комментарии газете Washington Examiner.

По словам экс-главы Белого дома, он еще не определился, какой характер будет иметь его новая деятельность. Журналист издания успел задать только один вопрос и после помощники Трампа попросили гостя покинуть поместье Мар-а-Лаго, в котором прошла встреча.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональд Трамп в последние дни своего президентства обсуждал со соратниками возможность создания новой политической партии.

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