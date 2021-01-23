Афины , , 06:32 — REGNUM Во пятницу, 22 января, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 585 носителей коронавируса, из них семь были выявлены при пересечении границы.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 151 041. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 288 человек, причем 70% из них — мужчины. 1059 человек уже покинули реанимационное отделение.

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За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 28 человек. Всего скончались 5598 пациентов, причем 59% погибших — мужчины.

27 декабря в стране была запущена широкая программа вакцинации населения. Члены правительства Эллинской республики уже привиты. 21 января в стране был выявлен «британский» штамм коронавируса.

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