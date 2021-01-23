Приштина, , 06:23 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томас Шуньог 22 января заявил, что одной из главных опор правового государства является прокуратура и подчеркнул, что создание и поддержание эффективной независимой и подотчетной прокуратуры является непростой задачей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, что в Евросоюзе продолжают надеяться на то, что Косово достигнет лучших результатов в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью, несмотря на существующие вызовы.

По словам Шуньога, высоки ожидания относительно Специальной прокуратуры Республики Косово. Представитель Евросоюза подчеркнул, что работа прокуратура не выдвижением обвинительного акта, и что сильная прокуратура должна добиваться вынесения четких обвинительных приговоров в суде.

При этом европейский дипломат подчеркнул, что для борьбы с экономической преступностью обладает первостепенным значением окончательная (а не предварительная, что более распространено в Косово) конфискация незаконно нажитого имущества.

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