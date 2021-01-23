Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа в Сенате начнется после 8 февраля, заявил лидер демократического большинства в этом законодательном органе Чак Шумер, передает телеканал C-SPAN.

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По его словам, слушания начнут, когда все документы будут подготовлены. Сенатор напомнил, что резолюция об импичменте будет направлена в Сенат 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл предложил график предварительных процедур по импичменту Трампа.

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