Москва, , 06:13 — REGNUM Вечером 22 января МИД России опубликовал сообщение для СМИ в связи с заявлением кандидата на пост президента Косово и бывшего лидера «Освободительной армии Косово» Рамуша Харадиная о том, что тот «намерен добиваться проведения референдума об объединении Косово с Албанией», если Косово «в ближайшее время не примут в Евросоюз и международные организации, а Белград не признает косовскую «независимость»».

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В МИД России назвали заявление Харадиная «очередной провокацией, замешанной на великоалбанской идеологии, которая в последнее время все интенсивнее продвигается в регионе, прямо угрожает территориальной целостности балканских государств», и подчеркнули недопустимость подобного политического шантажа.

В МИД России подчеркнули обеспокоенность в связи с тем, что от Евросоюза, «который решением Генеральной Ассамблеи ООН наделен мандатом посредника в диалоге между Белградом и Приштиной», не последовало внятной реакции на выходку косовского политика и напомнили, что «устойчивое долгосрочное решение по Косово может быть выработано исключительно за столом переговоров, с соблюдением международно-правовых норм и опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244», в соответствии с которой Косово является частью Федеративной республики Югославия, однако ему должна быть предоставлена значительная автономия от Белграда.

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