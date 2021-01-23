Рим, , 22:35 — REGNUM В пятницу, 22 января, в сети были опубликованы новые сведения, полученные в результате расследования итальянской Антимафии. 20 января по результатам крупномасштабного расследования в Италии были арестованы 48 человек. 13 человек находятся в КПЗ, 35 — пребывают под домашним арестом. Среди арестованных трое жителей Албании. Сообщается, что подозреваемые поддерживали связи с представителями строительного бизнеса в Албании. Об этом сообщает албанское новостное агентство Ora News.

Журналисты отмечают, что в ходе расследования была выявлена связь между итальянской мафией и строительством многоэтажных зданий в Тиране.

По версии представителей итальянской Антимафии, одним из звеньев в цепи этой связи якобы оказался мэр Тираны Эриона Велиая.

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Стенограмма разговора подозреваемых, записанного 28 июня 2017 года, была опубликована на албанских новостных сайтах 22 января.

Отмечается, что именно строительство в Албании является одной из самых распространенных площадок для «отмывания» средств преступных организаций.

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