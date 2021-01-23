Рим, , 05:56 — REGNUM Итальянское новостное агентство Il. Gazzettino 22 января сообщило о том, что в результате прослушивания разговоров в ходе званого ужина у представителей мафии были выявлены связи итальянской организованной преступности с неким «албанским министром». Запись была произведена 28 июня 2017 года.

В тесных связях с мафией был уличен депутат Европарламента Лоренцо Цеса. Сообщается, что расследование показало, что предприниматель Антонио Галло оказывал помощь мафиозным кланам в получении тендеров посредством налаживания связей между мафией и политиками. В ходе прослушанного разговора стало известно о намерении Цесы и Галло наладить связи в Албании, причем сообщалось, что интересы мафии в стране будет представлять некий министр.

20 января 48 человек были арестованы по результатам грандиозного антимафиозного расследования в Италии. 13 человек находятся в КПЗ, 35 — пребывают под домашним арестом. Среди арестованных трое албанцев. Сообщается, что мафия поддерживала связи с представителями строительного бизнеса в Албании.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Италии рассказали о голосовании мертвецов