Приштина, , 22:29 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт 22 января выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что ни демократы, ни республиканцы не будут пытаться заставить народ Косово принять текст соглашения с Сербией, который они не готовы принять. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Представитель США подчеркнул, что идея о проведении территориального обмена между Косово и Сербией провалилась именно потому, что в Косово с ней были не согласны.

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Напомним, представители косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» считают, что администрация Дональда Трампа навязала Косово Вашингтонские соглашения об урегулировании экономических отношений между Косово и Сербией.

Читайте ранее в этом сюжете: После сдачи Косово албанские сепаратисты потребуют от Сербии новых уступок