Тегеран, , 08:57 — REGNUM 22 января министр иностранных дел Ирана заявил, что ряд стран Персидского залива потерял четыре года сотрудничества с Ираном из-за зависимости от бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Джавад Зариф сделал это замечание, отметив, что Исламская Республика Иран всегда стремилась иметь дружеские отношения с прибрежными государствами Персидского залива.

«Этот регион принадлежит всем нам, и его безопасность отвечает интересам всех внутрирегиональных государств», — подчеркнул он.

Зариф также выразил готовность Исламской Республики Иран (ИРИ) провести переговоры со странами региона, подчеркнув, что иранские официальные лица неоднократно предлагали провести диалог со странами Персидского залива. Далее он заявил, что ряд региональных стран потерял четыре года в зависимости от бывшего президента США Дональда Трампа.

«Страны Персидского залива должны знать, что они и Иран останутся в этом регионе, а Трамп уйдет», — сообщил глава МИД Ирана.