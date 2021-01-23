Тегеран, , 09:31 — REGNUM 22 января армянский министр экономики Ваан Керобян прибыл в Тегеран, чтобы обсудить расширение торговых связей между Арменией и Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Хамид Задбум заявил о прибытии армянского министра в столицу Ирана, указав на высокий потенциал торгово-экономических отношений между двумя странами.

По словам Задбума, эта поездка является хорошей возможностью для обеих сторон провести переговоры о путях решения проблем и препятствий для расширения торгового сотрудничества.

Он подчеркнул, что официальный визит проходит по приглашению министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, отметив, что в ходе визита стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании в целях расширения торговых связей.

Глава Организации содействия торговле Ирана сообщил, что армянский министр намерен провести переговоры с рядом иранских официальных лиц, в том числе с министром промышленности, шахт и торговли Али Резой Размом Хоссейни, министром энергетики Резой Ардаканяном, управляющим Центральным банком Ирана Абдолнассером Хеммати, министром финансов и экономики Фархадом Дейпасандом, а также вице-президентом по науке и технологиям Суреной Саттари.