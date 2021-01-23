Тегеран, , 09:17 — REGNUM 22 января министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что исламская нация не позволила администрации Трампа сократить экспорт иранской нефти до нуля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия 25-й выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, Зангане почтил память иранских мучеников, отметив, что Соединенные Штаты пытались свести экспорт иранской сырой нефти к нулю, но их попытка была обречена на провал.

Министр заявил, что Иран может побить исторический рекорд по экспорту нефтепродуктов, отметив, что страна продолжать этот путь, а новые инвестиции являются главным стимулом для расширения иранского рынка.

«Несмотря на то, что Иран находился под жесткими санкциями, введенными Соединенными Штатами, исламская страна преуспела в производстве катализаторов и химических веществ», — сообщил Зангане.

Он подчеркнул необходимость проведения выставок для того, чтобы сохранить связь между производителями и потребителями, отметив, что целью таких мероприятий является поддержка продавцов товаров и услуг.

По словам Зангане, министерство нефти выделило 500 миллионов долларов на поддержку наукоемких компаний, активно занимающихся развитием нефтяной промышленности.