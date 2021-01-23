Тегеран, , 08:47 — REGNUM Иранское правительство выделило средства на оплату своего членского взноса в ООН, однако Соединенные Штаты препятствуют процессу выплаты членского взноса ООН, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 22 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В эксклюзивном интервью журналистам IRNA Зариф отметил, что Иран хотел бы выплатить 16 миллионов долларов за получение права голоса и покрытие долга перед ООН, однако США препятствуют переводу денег на счет ООН из-за введённых санкций в отношении Исламской Республики.

«Правительство президента Хасана Рухани выделило средства из иранских финансовых активов в южнокорейских банках», — отметил высокопоставленный дипломат.

Отвечая на вопрос о замороженных иранских средствах в Южной Корее, он подчеркнул, что министерство иностранных дел не несет никакой ответственности в этом отношении, однако несет ответственность за содействие операциям между Центральным банком Ирана и иностранными организациями.

Он также сообщил, что Иран должен реализовать программу экономики сопротивления в попытке улучшить экономическое положение исламской страны.