Мехико, , 04:32 — REGNUM Развитие сотрудничества США и Мексики обсудили в ходе телефонного разговора американский и мексиканский президенты Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом 22 января лидер латиноамериканского государства написал на своей странице в Twitter.

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Они также затронули темы миграции и пандемии коронавируса. Обрадор выразил надежду на то, что отношения между двумя странами останутся хорошими.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард написал Twitter о том, что Мексика одобряет решение Джо Байдена остановить строительство стены на границе США и этой латиноамериканской страны.

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