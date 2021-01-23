Москва, , 03:23 — REGNUM В России отказались выдать визу представителю американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Мера стала ответной на действия США, которые ранее отказали в визах российским дипломатам, сообщили 23 января источники в ракетно-космической отрасли.

«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», — цитирует РИА Новости собеседника.

Другие собеседники агентства отметили, что такая же ситуация сложилась в отношении нынешнего руководителя офиса NASA в Москве Триши Мак.

Ранее в СМИ сообщали, что американское агентство планирует сократить своё представительство в России — полноценно продолжит работу только офис в Центре управления полетами и офис при Роскосмосе.

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