Берлин, , 02:53 — REGNUM Избранный в середине января председателем Христианско-демократического союза (ХДС, Германия) Армин Лашет заявил, что у Евросоюза пока нет оснований для отмены санкций против России. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он напомнил, почему в ЕС перешли к санкционной политике.

«Основные санкции касаются противоречащей международному праву аннексии Крыма. Другая часть касается реализации Минских соглашений и конфликта на востоке Украины», — сказал политик.

По его словам, с позиций двух республик в Донбассе, которые якобы контролируются Россией, осуществляются «скрытые и открытые акты агрессии».

«Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций», — объяснил Лашет.

Напомним, Армин Лашет получил пост председателя в ХДС на съезде партии 15−16 января 2021 года. В 2021 году в Германии пройдут очередные выборы в бундестаг. Ряд германских СМИ считают, что политик может побороться за высший руководящий пост в стране.